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Musalia Mudavadi sagt, Kenia und Russland hätten vereinbart, dass kenianische Staatsangehörige nicht mehr für Moskau im Krieg in der Ukraine eingezogen werden. Der kenianische Außenminister machte die Ankündigung nach Gesprächen mit Sergei Lawrow in Moskau.

Laut Reuters sagte Mudavadi, Kenia wolle sicherstellen, dass seine Bürger nicht über das russische Verteidigungsministerium rekrutiert werden. Er fügte hinzu, dass Nairobi stattdessen alle Angelegenheiten, die Kenianer in Russland betreffen, über reguläre diplomatische und konsularische Kanäle regeln werde.

Russland hat erklärt, dass kenianische Staatsangehörige, die sich dem Krieg angeschlossen haben, dies freiwillig taten, indem sie Verträge mit dem russischen Militär unterzeichneten. Ein kenianischer Geheimdienstbericht, der Anfang dieses Jahres den Abgeordneten vorgelegt wurde, schätzte jedoch, dass mehr als 1.000 Kenianer rekrutiert wurden.

Kenianische Politiker haben auch vor Netzwerken gewarnt, die abtrünnige Beamte und Menschenhandelsgruppen einbeziehen, die angeblich Bürger für den Kampf im Konflikt rekrutiert haben. Nairobi hat erklärt, dass es diese Praxis beenden und seine umfassendere Beziehung zu Moskau vom Krieg in der Ukraine trennen möchte.