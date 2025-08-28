Ken Levine teilt Judas Schurkensystem, das sehr nach dem Nemesis-System klingt

HQ

Das Nemesis-System ist eine der faszinierendsten Spielmechaniken des letzten Jahrzehnts, da es dir ermöglichte, eine Verbindung zu zufälligen Feinden aufzubauen und technisch gesehen jeden durchschnittlichen Joe zu einem Rivalen zu machen, der es wert ist, dein Erzfeind genannt zu werden.

Obwohl dieses System von Warner Bros. patentiert und weggesperrt wurde, hat es andere Entwickler nicht davon abgehalten, sich von der Idee inspirieren zu lassen. Speziell Ken Levines Judas versucht, die Ideen des Nemesis-Systems durch das, was er das Schurkensystem nennt, auf eine höhere Stufe zu heben.

Im Wesentlichen musst du dich in Judas zwischen den Big 3 entscheiden, das sind Fraktionen, die für den größten Teil der Spielwelt verantwortlich sind. Sie werden versuchen, dich zu bezaubern, dich zu bestechen, und du wirst Mitglieder der Fraktionen auf der Karte sehen.

Wenn du einen ignorierst oder dich schließlich entscheidest, einem der Big 3 beizutreten, werden die anderen darauf aufmerksam und die Charaktere, die sie schicken, werden zu deinen Bösewichten. Sie erhalten Zugang zu neuen Kräften, um eure Aktionen und Ziele zu untergraben, und uns werden viele charakterspezifische Interaktionen versprochen, abhängig von euren Entscheidungen in Judas.

Das System sieht auf jeden Fall interessant aus und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Nemesis-System, auch wenn es davon inspiriert ist. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt, wenn Judas veröffentlicht wird, was einige Zeit in der Zukunft sein wird.