Keine Neuigkeiten scheinen schlechte Nachrichten für The Toxic Avenger zu sein

The Toxic Avenger, das nach langer Suche seinen Star in Game of Thrones' Peter Dinklage fand, feierte letztes Jahr bei Fantastic Fest Premiere und liegt derzeit bei einer Kritikerwertung von 92% auf Rotten Tomatoes.

Trotzdem und obwohl der Film die Unterstützung von Legendary Entertainment für den Vertrieb hat, ist es seitdem Grillen, wann das Publikum damit rechnen kann, ihn zu sehen.

In einem kürzlichen Interview sagte Star Peter Dinklage: "Ich bin kein Produzent des Films, ich weiß nicht, wann er veröffentlicht wird.

"Ich möchte, dass es in die Welt hinauskommt, denn es war ein wirklich großer Hit bei Fantastic Fest in Austin, und Macon Blair, der Autor/Regisseur, der auch in The Thicket (Dinklage s kommendem Western mitspielt) - er ist unglaublich.

"Er ist einer meiner Lieblingsmenschen und Lieblingskünstler, also wird er hoffentlich seinen Tag in der giftigen Sonne haben."

The Toxic Avenger spielt Peter Dinklage in der Titelrolle, neben anderen Stars wie Elijah Wood und Kevin Bacon. Er basiert auf dem ursprünglichen, legendären Schlock-Film-Franchise und ist ihm im Ton treu, also hoffen wir, dass wir ihn bald in all seiner blutigen Pracht zu sehen bekommen (danke, Comicbook.com).