Kein Schlaf für Kaname Datum: AI Somnium Files während der Nintendo Direct angekündigt

Die Nintendo Direct für den 27. März hat gerade erst begonnen, aber schon haben wir eine brandneue Spielankündigung, die wir bestaunen können. Die zweite Neuigkeit für den Showcase enthüllte, dass wir sehr bald damit rechnen können, eine Reihe neuer Fälle lösen zu müssen, da gerade ein neues AI Somnium Files Spiel enthüllt wurde.

Dieses Spiel, das unter dem einprägsamen Namen No Sleep for Kaname Date: AI Somnium Files bekannt ist, wird bereits am 25. Juli auf Nintendo Switch erscheinen, was bedeutet, dass Sie immer noch viele Gründe haben, Ihr aktuelles Switch -Modell weiter zu verwenden, auch wenn sein Nachfolger bis dahin verfügbar ist.