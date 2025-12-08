Katsuhiro Harada verlässt Bandai Namco nach drei Jahrzehnten

HQ

Nach drei Jahrzehnten an der Spitze der Tekken-Serie hat die 55-jährige Legende Katsuhiro Harada beschlossen, Bandai Namco zu verlassen. In einem Beitrag in den sozialen Medien beschrieb er das Ganze als das Ende dieses Kapitels seines Lebens. Sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene und dass die Entscheidung natürlich fiel, nachdem mehrere enge Freunde und ehemalige einflussreiche Kollegen in den Ruhestand gegangen oder verstorben waren.

Harada erwähnt außerdem, dass er niemand Geringeren als Ken Kutaragi bezüglich der Entscheidung konsultiert hat, den "Vater der Playstation", der ihm offenbar seine Unterstützung gegeben hat. Allerdings hat er noch keine Pläne, in den Ruhestand zu gehen, und hat einige Ideen für zukünftige Unternehmungen. Was genau das ist, wird er irgendwann in der Zukunft teilen, wenn der richtige Zeitpunkt ist.

Die Ankündigung kommt nicht völlig aus dem Nichts, und Harada hat sich ziemlich offen in Bezug auf die inneren Abläufe von Bandai Namco geäußert, was die Frustration sehr auslöst und viele Herausforderungen für das Tekken-Team verursacht. Das, so behauptet er, habe auch dazu geführt, dass er etwas gleichgültig und passiv geworden ist, was die Lage noch schlimmer gemacht hat.

In einer Abschiedsbotschaft dankt er allen Kollegen und Freunden und beschreibt seine Reise mit Tekken und Bandai Namco als voller Lektionen. Aber dass sich die Zeit richtig anfühlt und er jetzt weitermachen und etwas anderes tun muss.

"Ich möchte mitteilen, dass ich Bandai Namco Ende 2025 verlassen werde. Da die TEKKEN-Reihe ihr 30-jähriges Jubiläum erreicht – ein wichtiger Meilenstein für ein Projekt, dem ich einen Großteil meines Lebens gewidmet habe – fühlte ich, dass dies der passendste Moment ist, um ein Kapitel abzuschließen. Meine Wurzeln liegen in der Zeit, als ich kleine lokale Turniere in japanischen Spielhallen sowie in kleinen Sälen und Gemeindezentren im Ausland unterstützte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Arcade-Automaten alleine trug, die Leute ermutigte: "Bitte probiert TEKKEN aus", und direkt den Spielern direkt vor mir gegenüberstand.

Die Gespräche und die Atmosphäre, die wir an diesen Orten teilten, wurden zum Kern dessen, wer ich als Entwickler und Spieleentwickler bin. Auch wenn sich die Zeiten änderten, blieben diese Erfahrungen im Zentrum meiner Identität. Und selbst nachdem die Turnierszene viel größer geworden war, behandelten mich viele von euch weiterhin wie einen alten Freund – forderten mich an Veranstaltungsorten heraus, luden mich auf einen Drink in Bars ein. Diese Erinnerungen sind mir auch sehr kostbar. In den letzten Jahren habe ich den Verlust mehrerer enger Freunde in meinem Privatleben erlebt, und in meinem Berufsleben habe ich den Ruhestand oder Tod vieler älterer Kollegen miterlebt, die ich sehr respektiere. Diese angesammelten Ereignisse ließen mich über die "Zeit, die mir als Schöpferin bleibt" nachdenken.

In dieser Zeit suchte ich Rat bei Ken Kutaragi – den ich respektiere, als wäre er ein anderer Vater – und erhielt unschätzbare Ermutigung und Führung. Seine Worte unterstützten mich still bei dieser Entscheidung. In den letzten vier bis fünf Jahren habe ich nach und nach all meine Aufgaben sowie die Geschichten und das Worldbuilding, das ich betreute, an das Team übergeben und so in die Gegenwart gekommen. Rückblickend hatte ich das Glück, an einer außergewöhnlichen Vielfalt an Projekten mitzuarbeiten – VR-Titel (wie Summer Lesson), Pokkén Tournament, die SoulCalibur-Reihe und viele andere, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens.

Jedes Projekt war voller neuer Entdeckungen und neuer Erkenntnisse, und jede einzelne wurde für mich zu einer unersetzlichen Erfahrung. An alle, die mich unterstützt haben, an Gemeinschaften auf der ganzen Welt und an alle Kollegen, die so viele Jahre an meiner Seite gegangen sind, spreche ich meinen tiefsten Dank aus. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt mehr über meine nächsten Schritte erzählen.

Vielen Dank für alles."