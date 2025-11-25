Katshura Hashino glaubt, dass das JRPG in seine 3.0-Ära eintritt

HQ

Wenn jemand sich die weltweite Akzeptanz von JRPGs in den letzten Jahren zuschreiben kann, dann ist es Katsura Hashino. Der Direktor von Shin Megami Tensei, Persona und Metaphor: ReFantazio und der Mann, der seine Vision des Genres eingebracht hat, um Atlus zu den wichtigsten Unternehmen der Welt zu zählen, und damit ein Lehen herausfordert, in dem Square Enix stets seine sicheren Bastionen von Final Fantasy und Dragon Quest bewahrt hat, die sich nicht anpassen oder mit ausreichender Unterstützung der Spieler verändern konnten, Auch wenn sie beliebt bleiben. Allerdings ist die Entwicklung des JRPG laut Hashino noch lange nicht vorbei, und er glaubt, dass wir nun im Anfang von JRPG 3.0 leben.

In einem Interview mit 4gamer beleuchtet Katsura Hashino die Geschichte des Genres und teilt seine Entwicklung in drei Phasen ein. Version 1.0 wäre das Konzept der JRPGs in der Vergangenheit, was er "wahre Klassiker" nennt. Er nennt keine Beispiele, aber Dragon Quest und Final Fantasy aus den späten 80ern wären der Vision am nächsten. Das Genre begann seine zweite Iteration mit "ihrem aktuellen Stil, der von höherer Qualität zu sein scheint, weil sie auf den Spieler viel reaktionsschneller reagieren". Der nächste Schritt, der diese Spiele sowohl strukturell als auch in der Präsentation ihres Gameplays revolutionieren wird, wird 3.0 sein. Und Hashino möchte glauben, dass er es gerade schmiedet.

Natürlich erwähnt das Interview nichts Aufschlussreiches über seine Zukunft, aber unsere Hoffnung gilt erneut der bevorstehenden Ankündigung von Persona 6, dem nächsten großen Teil der berühmtesten aktuellen Franchise des Genres, an der Hashino nach dem Abschluss Metaphor: ReFantazio im Jahr 2024 arbeitet.

Wer weiß, vielleicht warnt uns Hashino mit den Game Awards so nah, dass wir bald einige von diesem JRPG 3.0 sehen werden. Was denkst du?