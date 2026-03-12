Kate Winslet bestätigt als weibliche Hauptrolle in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet Peter Jackson intensiv an einem neuen Abenteuer in Mittelerde, diesmal jedoch nur als Produzent, während Andy Serkis als Regisseur übernimmt. Der Film heißt The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum und spielt irgendwo zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe: Die Gefährten.

Da der Film am 27. Dezember 2027 Premiere feiern soll, ist es natürlich sehr dringend, loszulegen, und offenbar ist das Casting in vollem Gange. Deadline kann nun bekannt geben, dass Titanic-Star Kate Winslet die weibliche Hauptrolle spielen wird, aber leider sind derzeit keine weiteren Details zur Rolle bekannt.

Sie wird von mehreren Stars der Originaltrilogie begleitet, darunter Serkis selbst in der Rolle des Gollum, während Elijah Wood Frodo Beutlin spielt und Ian McKellen erneut die Rolle des Gandalf übernimmt. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich im Mai beginnen, sodass wir nicht lange auf weitere Informationen warten müssen.