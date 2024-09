Karma: The Dark World kündigt Demo und neuen Trailer beim Convergence Games Showcase an

Während des Convergence Games Showcase, bei dem wir bis zu 40 Titel aus der Indie- und AA-Entwicklung gesehen haben, bekamen wir einen weiteren Einblick in das, woran Pollard Studio, ein talentiertes Team aus Shanghai, schon seit einiger Zeit arbeitet.

Es ist Karma: The Dark World, ein psychologischer Horrorfilm aus der Ich-Perspektive über einen Geistesermittler, der versucht, die dunkelsten Geheimnisse in den Köpfen von Spionageverdächtigen in einer dystopischen, autoritären Welt aufzudecken. Während er immer tiefer in die Gedanken anderer eintaucht, beginnt der Protagonist an der Wahrheit und ihrem wahren Zweck zu zweifeln.

Die Prämisse ist mehr als interessant, ebenso wie der neue Trailer, den wir auf der Veranstaltung gesehen haben und den wir euch weiter unten vorstellen.

HQ

Zusätzlich zu dem Clip haben Pollard und der Publisher Wired angekündigt, dass sie auf dem kommenden Steam Next Fest, das am 14. Oktober, beginnt, eine Demo von Karma: The Dark World veröffentlichen werden. Die Demo wird eineinhalb Stunden Spielinhalte enthalten, die uns einen Vorgeschmack darauf geben, was das Spiel zu bieten haben wird.

Karma: The Dark World erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox X Series X/S zu einem noch festzulegenden Datum.