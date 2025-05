Kardinäle gehen in den zweiten Wahltag des historischen Papstkonklaves

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Die römisch-katholischen Kardinäle haben sich am zweiten Tag der Abstimmung zur Wahl eines neuen Papstes wieder in der Sixtinischen Kapelle versammelt, nachdem der erste Wahlgang am Mittwoch ergebnislos geblieben war.

Mit 133 Wählerinnen und Wählern aus 70 Ländern ist dies das vielfältigste Konklave in der Geschichte, das die wachsende globale Präsenz der Kirche widerspiegelt. Es wird erwartet, dass sich die Wahlen heute intensivieren werden, da noch kein Kandidat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht hat.