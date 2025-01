Kanye West sagt, dass The Last of Us: Part II das beste Spiel aller Zeiten ist

HQ

Kanye West hat im Laufe seiner Karriere viele Kontroversen erlebt, und trotzdem bleibt er eine der meistdiskutierten Rap-Figuren unserer Zeit. Es ist schwer vorstellbar, dass Kanye oder Ye, wie er seinen Namen legal geändert hat, etwas anderes tun als Texte oder hasserfüllte Rhetorik von sich zu geben, aber er scheint ein bisschen ein Gamer zu sein.

In einem Beitrag in seiner Instagram-Story (via Insider Gaming) enthüllte Ye, dass er The Last of Us: Part II im Survivor-Modus spielte. Dann schrieb er, dass die Fortsetzung von Naughty Dog "mit Abstand das beste Spiel ist, das bisher gemacht wurde".

Ye erzählte uns dann, dass seine Geschichte kein gesponserter Beitrag sei, als ob Naughty Dog ausgerechnet ihn dafür bezahlen würde, sie zu unterstützen. Es ist nicht gerade heiß, The Last of Us oder seine Fortsetzung als eines der besten Spiele auf dem Markt zu bezeichnen, aber es scheint, dass auch Nicht-Gamer die Qualität leicht erkennen können.