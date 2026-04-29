Kämpfe dich durch Wellen von Ninjas, riesigen Kuscheltieren und Pixelkunst in Knuckle Paradise

Weißt du, wenn dir jemand die lächerliche Prämisse eines Films oder einer TV-Serie erzählt und du sagst: 'Das kann unmöglich funktionieren, aber ich stehe als Erster dran, um es zu sehen'? Genau das ist mir passiert, als ich den Pitch für Knuckle Paradise, das kommende Beat-'em-up-Spiel von Flying Oak Games, gelesen habe.

Kurz gesagt, ein Mädchen namens Jane lief durch den Park, als sie auf einen Kampfhahn stieß (!?) und plötzlich von allen B-Movie-Schurken angegriffen wird, die man sich vorstellen kann, während sie eine beeindruckende Demonstration von Straßenkampfkünsten zeigt, unterstützt von deinem inzwischen unzertrennlichen Killerhuhn. Ja, das ist definitiv mein Ding.

Wenn auch du den unwiderstehlichen Drang verspürst, Knuckle Paradise in die Hände zu bekommen, empfehle ich dir, dir den Launch-Trailer unten anzusehen. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung und soll 2027 auf Steam erscheinen.