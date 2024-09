Kaffeefleck in der Zukunft von Satisfactory: "Wir werden Satisfactory nach 1.0 nicht aufgeben"

HQ

Jetzt, da Satisfactory den Early Access hinter sich gelassen hat und in einen 1.0-Zustand übergegangen ist, fragst du dich vielleicht, ob Entwickler Coffee Stain das Spiel als fertig und abgeschlossen betrachtet. Wir haben das schwedische Team während unserer Zeit auf der Gamescom gefragt, wie es zu diesem Thema steht, und sie haben bestätigt, dass das überhaupt nicht der Fall sein wird.

Im Interview bekräftigte Art Lead Torsten Gunst: "Nun, zunächst einmal werden wir Satisfactory nach 1.0 nicht aufgeben. Es ist kein Machen, Kaufen, Spaß haben. Wir sind uns nicht sicher, wie wir das machen werden, aber wir sind uns absolut sicher, dass wir immer noch Liebe in Satisfactory stecken wollen. Also werden wir weiter Dinge für die Spieler entwickeln. Auf welche Art und Weise, haben wir das noch nicht angegangen. Wir werden uns das ansehen müssen. Die Frage ist, wie und was genau, aber es wird passieren. Es wird noch mehr Liebe bekommen."

Abgesehen davon, dass eine Konsolen-Edition in Arbeit ist, können Satisfactory -Spieler also sicher sein, dass es in Zukunft mehr Unterstützung für das Spiel geben wird.

Schaut euch das vollständige Interview mit Coffee Stain unten an, in dem wir auch darüber sprechen, wie die künstlerische Ausrichtung entstanden ist, einige der verrücktesten Community-Kreationen und warum das Spiel perfekt für alle Altersgruppen ist, um in das Spiel einzutauchen.