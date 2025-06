Juventus-Spieler erklären den unangenehmen Besuch im Weißen Haus: "Ich will einfach nur Fußball spielen, ey"

HQ

Juventus feierte eines der besten Debüts bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft: Mit einem 5:0-Sieg gegen Al-Ain aus den Emiraten setzte sich Juventus in der Gruppe G gegen Manchester City durch und setzte sich im Torschnitt gegen Manchester City durch. Zuvor hatten jedoch sechs Spieler (Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners und Dusan Vlahovic), ihr Trainer Igor Tudor und einige FIFA-Führungskräfte, darunter Präsident Gianni Infantino, Donald Trump im Weißen Haus einen Überraschungsbesuch abgestattet.

Der Besuch und die anschließende Pressekonferenz (15 Minuten mit Fragen vor allem über die mögliche Beteiligung der USA am israelisch-iranischen Krieg, wobei die Spieler mit Pokergesichtern dahinter standen) wurde viel diskutiert und erwies sich als kontrovers für viele Juventus-Fans, die es nicht mögen, ihre Spieler in der Nähe einer Person wie Donald Trump zu sehen. Auf einigen der ausgestrahlten Fotos schien es, als wären sie auch nicht glücklich darüber, dort zu sein.

Timothy Weah, der bekannteste Juventus-Spieler, da er für die US-Nationalmannschaft spielt, sprach später und sagte, dass "sie uns sagten, dass wir gehen müssen und ich keine andere Wahl hatte, als zu gehen, also bin ich aufgetaucht", in einem peinlichen Interview, dass es auch viral geht.

Weah sagte, es sei "cool" gewesen, das Oval Office zu besuchen, aber "ich bin kein Freund der Politik, also war es nicht so aufregend. Als Trump anfing, über die ganze Politik mit dem Iran und alles andere zu sprechen, war es irgendwie so, als ob ich einfach nur Fußball spielen will, ey."