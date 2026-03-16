Jürgen Habermas verstirbt im Alter von 96 Jahren

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Jürgen Habermas, einer der führenden Philosophen und Soziologen Deutschlands, ist im Alter von 96 Jahren verstorben, wie sein Verlag Suhrkamp Verlag bestätigt hat.

Habermas wurde 1929 in Düsseldorf geboren und überwand eine kindliche Gaumenspalte, die seinen Fokus auf die Kommunikation beeinflusste. Er wuchs während des Aufstiegs des Nationalsozialismus auf und trat im Alter von zehn Jahren der Hitlerjugend bei, vermied jedoch in den letzten Kriegsjahren den Militärdienst.

Habermas' Karriere erstreckte sich über mehr als sieben Jahrzehnte und beschäftigte sich mit Sozialtheorie, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sein Einfluss ging über die Politik hinaus, wobei der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ihn als "einen der bedeutendsten Denker unserer Zeit" bezeichnete.