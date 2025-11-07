Jurassic World: Rebirth Fortsetzung angeblich in Arbeit

HQ

Auch wenn Jurassic World: Rebirth es vielleicht nicht geschafft hat, über eine Milliarde Dollar wie sein Vorgänger einzuspielen, ist er in diesem Jahr immer noch sicher in den Top 5 der Kinokassen und hat am Ende fast 900 Millionen Dollar eingespielt. Es sollte daher nicht überraschen, dass bei Universal eine Fortsetzung in Arbeit zu sein scheint.

Laut Brancheninsider Jeff Sneider wird die Fortsetzung von Jurassic World: Rebirth auch die ursprüngliche Besetzung und den Regisseur zurückbringen. Gareth Edwards befindet sich in abschließenden Gesprächen, um Regie zu führen, und es ist geplant, dass auch Mahershala Ali, Scarlett Johansson und Jonathan Bailey zurückkehren.

Wir haben noch kein Wort über die Beschreibungen der Handlung, wer den Film überhaupt schreiben wird oder wann er veröffentlicht wird, aber es ist wahrscheinlich, dass Universal zuschlagen will, solange das Eisen heiß ist, und versuchen wird, in den nächsten Jahren einen weiteren Dinosaurier-Actionstreifen auf den Weg zu bringen.