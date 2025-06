Jurassic World Evolution 3 stellt im Oktober Baby-Dinosaurier und vieles mehr vor

Dinosaurier vor dem Aussterben retten, sie hinter einen Zaun setzen, einen Themenpark um sie herum bauen und hoffen, dass alles in Ordnung wird. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass das keine gute Idee ist... Trotzdem machen wir weiter. Zumindest können wir, wenn es in Form eines Videospiels wie Jurassic World Evolution 3 ist, eine gewisse direkte Kontrolle über die Dinosaurier haben...

Frontier Development wurde auf dem Summer Game Fest angekündigt und ist mit einem dritten Teil des Themenpark-Bauers und -Simulators zurück, gerade als ein neuer Film veröffentlicht wird (Jurassic World Rebirth, am 2. Juli).

Was ist dieses Mal neu? Neue Schauplätze wie Japan, neue und stark verbesserte Geländebearbeitungswerkzeuge und vielleicht am aufregendsten: Baby-Dinosaurier! Sie sehen so süß aus! Und mit 80 Arten von Anfang an wird es vom ersten Tag an viel zu genießen geben.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S.