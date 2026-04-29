Jurassic Park Star und Filmlegende Sam Neill ist offiziell krebsfrei

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Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill gibt offiziell bekannt, dass er seinen Kampf gegen den Krebs gewonnen hat. Der Jurassic Park und Peaky Blinders-Star enthüllte, dass er nach etwa fünf Jahren Kampf gegen Lymphom es mit einer lebensrettenden, revolutionären Therapie geschafft hat.

Das mag wie eine Clickbait-Werbung klingen, aber Neill versucht sicherzustellen, dass andere dank dieser neuen Therapie, bekannt als CAR-T-Zelltherapie, potenziell ihr Leben retten können. Diese verändert genetisch Blutzellen bei Krebspatienten und befindet sich derzeit in klinischen Studien, um eine weitere Art von Blutkrebs, bekannt als Myelom, zu bekämpfen.

"Ich lebe seit etwa fünf Jahren mit einer bestimmten Art von Lymphom und war auf Chemotherapie und dem ziemlich miserablen Geschäft, aber es hat mich am Leben gehalten. Dann hat die Chemo aufgehört zu wirken. Ich war ratlos und sah so aus, als wäre ich auf dem Weg hinaus, was natürlich nicht ideal war", erklärte Neill gegenüber 7 News.

Nach der Anwendung der CAR-T-Zelltherapie sagte Neill, er habe einen Scan gemacht und "keinen Krebs" in seinem Körper gefunden. Neill kämpft derzeit gemeinsam mit dem ebenfalls Krebsüberlebenden Geoff Nyssen dafür, australische staatliche und bundesstaatliche Mittel für die revolutionäre Behandlung zu erhalten, die privat bis zu 750.000 Dollar kosten kann. Es wird gehofft, dass die Therapie den Patienten innerhalb weniger Monate zur Verfügung steht, sofern alles gut läuft.