Judas und Bioshock-Schöpfer enthüllt seine Gedanken zur Politik im Gaming

Eine der größten Diskussionen rund um Gaming hat heute mit Politik zu tun. Sollten Spiele politisch sein? Sollten sie das nicht tun? Sollen sie Politik nur auf eine bestimmte Art und Weise einführen? Viele Leute haben viele verschiedene Standpunkte, und als sich Bioshock und der Schöpfer von Judas, Ken Levine, mit dem YouTuber Thomas Brush zusammensetzten, wurden ihm natürlich Fragen zu den Philosophien und der Politik gestellt, die er in seine Spiele einfließen lässt.

Levine scheute sich nicht vor dem Thema, wie man wahrscheinlich vermuten würde, wenn man eines der Bioshock-Spiele gespielt hat, und findet es tatsächlich besser, seine politischen Gedanken in seinen Spielen auszudrücken als in den sozialen Medien. "Jetzt ist es viel komplizierter, einen politischen Gedanken im Spiel auszudrücken." erklärt Levine. "Du musst wissen, wer die Figur ist, wer es sagt, du musst sie modellieren, du musst sie manipulieren und du musst einen Schauspieler engagieren."

Aber es scheint sich alles zu lohnen. "Man erreicht viel mehr Menschen" Levine fuhr fort. "Und man kann etwas viel Umfassenderes sagen." Es scheint auch, dass Levine mehr daran interessiert ist, Ideologien mit der Realität in Konflikt zu bringen, als irgendeinen politischen Zug anzutreiben. "Ich habe auch gesehen, was passieren kann, wenn Menschen aufhören, auf die Realität zu achten und ihre Nase in der Ideologie behalten."

