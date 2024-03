Judas klingt nach dem Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert aller Zeiten

HQ

Es ist zehn Jahre her, dass der Schöpfer von Bioshock und System Shock 2, Ken Levine, anfing, darüber zu sprechen, Spiele zu entwickeln, die wie narratives Lego funktionieren, daher ist es verständlich, dass viele dachten, das Projekt sei abgesagt, bevor Judas schließlich im Jahr 2022 enthüllt wurde. Weder dieser erste noch der zweite Trailer gaben uns einen Hinweis darauf, was Levine damit meinte, aber genau das macht dieses neue Interview so interessant.

Geoff Keighley und Ryan McCaffrey von IGN hatten die Ehre, ein paar Stunden Judas zu spielen und Levine danach zu interviewen, und ich bin definitiv neidisch. Denn das Spiel klingt äußerst ambitioniert und vielversprechend. Die Entscheidungen, die du triffst, verändern nicht nur große Story-Momente, sondern auch kleinere, Dialoge, Details in der Welt, deine Kräfte, wie Roboter, denen du begegnest, über dich denken, welche Art von Beute du findest und vieles mehr. Und das alles, während wir das gleiche ausgefeilte und fesselnde Gameplay bieten, verpackt in eine fantastische Geschichte, die wir von Bioshock kennen.

Das Interview ist gefüllt mit weiteren Details darüber, wer Judas eigentlich ist, einigen Teasern über Roguelike-Elemente, die drei wichtigsten Verbündeten/Antagonisten und mehr, so dass es sich lohnt, es anzusehen. Jetzt möchte ich nur noch ein Veröffentlichungsdatum, da dies zu einem meiner am meisten erwarteten Spiele geworden ist, nachdem ich es gesehen habe.

Was denkst du? Kann das so bahnbrechend sein wie Bioshock, System Shock und Co.?