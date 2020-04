Journey verzaubert im Juni Steam-Spieler

Wenn ihr PC-Spieler seid, die hauptsächlich Steam verwenden, dann könnt ihr euch bald auf das große Meisterwerk von Thatgamecompany freuen. Der Exklusivvertrag mit Epic Games endet in ein paar Monaten, weshalb der atmosphärische Titel Journey am 11. Juni auf Steam landen wird. Journey wurde ursprünglich 2012 auf PS3 veröffentlicht und gilt seitdem als Klassiker und Referenzwerk für narrative Abenteuer. Nach zwölf Monaten Wartezeit können Steam-Benutzer diese unvergessliche Reise also endlich ebenfalls genießen. Übrigens erhalten PS4-Spieler Journey ab Donnerstag kostenlos auf der Konsole.