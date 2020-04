Sony bietet Knack 2 und Journey kostenlos an

Eine Reihe von Publishern und Entwicklern hat uns in den letzten Monaten ein paar großartige Angebote unterbreitet, dank denen wir in der aktuellen Pandemie tolle Spiele relativ günstig oder sogar kostenlos spielen können. Jetzt ist Sony an der Reihe, denn sie haben soeben im Playstation-Blog eine Initiative angekündigt, die zum Zuhause-Bleiben aufruft und uns zwei spannende Games zur Verfügung stellt. Während Playstation-Plus-Mitglieder derzeit Uncharted 4: A Thief's End und Dirt Rally 2.0 herunterladen können, wird jeder Playstation-4-Nutzer ab dem 16. April Knack 2 und Journey kostenlos erhalten. Bis zum 6. Mai könnt ihr die Games im PSN-Store herunterladen und spielen, sie bleiben auch nach Ablauf der Frist in eurer Bibliothek.