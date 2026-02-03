Josh Gad ist eindeutig Doorman entkommen, als dieser beginnt, seine Texte für Frozen 3 aufzunehmen.

Letzte Woche stellten wir uns alle die Frage, was mit Josh Gad passiert ist? Nach den Ereignissen von Marvels Wonder Man-Reihe begannen wir uns zu fragen, ob jemand den berühmten Schauspieler jemals wiedersehen würde, während er bei einer Begegnung mit Doorman verschwand. Offensichtlich war jegliche Sorge unbegründet, denn Gad ist wieder bei der Arbeit, in der Sprechkabine, und beginnt, seine Zeilen für Frozen 3 aufzunehmen.

Der Schauspieler hat dies auf Instagram bestätigt, in einem Beitrag, in dem es heißt: "Das dritte Mal ist immer der Charme ☃️. Zeit, einen weiteren Schneemann zu bauen."

Während Gad wahrscheinlich relativ bald mit den Aufnahmen seiner Texte fertig sein wird, müssen wir noch eine Weile warten, bis Frozen 3 tatsächlich in den Kinos startet, da der Film erst im November 2027 Premiere feiern soll. Zugegeben, wenn es erscheint, wird es zweifellos ein riesiger Kassenschlager sein, denn das November-/Thanksgiving-Fenster erweist sich weiterhin als sehr lukrativ für animierte Disney-Projekte, wobei Zootropolis 2 das jüngste Beleg dafür ist. Da sowohl Frozen als auch Frozen 2 jeweils 1,286 Milliarden bzw. 1,453 Milliarden Dollar in den Kinos einspielten, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Frozen 3 ebenfalls ein äußerst vielversprechender kommerzieller Erfolg wird.

Freust du dich auf Frozen 3?