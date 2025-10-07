Josef Fares: "Hazelight ist heute wie ein Formel-1-Auto, es fährt perfekt"

HQ

Unser spanischer Redakteur David Caballero hat kürzlich San Diego Comic-Con Malaga besucht und viele Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche getroffen, unter anderem aus der Film- und Spielebranche. Einer von ihnen war der schwedische Hazelight -Gründer Josef Fares.

Nach drei großen Erfolgen mit A Way Out, It Takes Two und zuletzt Split Fiction hat Fares bewiesen, dass er Co-op besser versteht als jeder andere. Einer der Gründe für diesen Erfolg ist laut Fares die unglaublich gut geölteHazelight Maschine, und als wir mit ihm sprachen, verglich er ihre Effizienz mit der eines F1-Autos, seine Begeisterung war unverkennbar:

"Hazelight ist heute wie ein Formel-1-Auto. Er fährt perfekt. Das ist es wirklich. Es ist beeindruckend, nach 10 Jahren im Studio, wie gut sich alle fühlen, wie glücklich sie sind. Wir sind wie 83 Entwickler, und ich sage Ihnen, alle sind nett. Jeder. Wir haben keinen einzigen, der seltsam oder verrückt ist. Alle sind nett, das sage ich dir."

Er fährt fort, dass es die Leidenschaft ist, die sie zu Großartigem antreibt:

"Und ich denke, diese Leidenschaft ist das, was sich in unseren Spielen zeigt. Die Leute spüren diese Leidenschaft wirklich. Und wenn man diese Energie einmal im Studio hat, sieht man sie auch im Spiel. Aber aus der Perspektive, wie es so effektiv wird, liegt es auch daran, dass wir viele Spiele gemacht haben, wir wissen, wie man es macht, wir haben die richtige Technologie dafür entwickelt, wir wissen, wie wir es angehen müssen."

Das heißt natürlich nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, aber mit der bereits erwähnten Leidenschaft und einer klaren Vision können auch diese gemeistert werden, und so schließt er seine Argumentation ab:

"Aber natürlich gibt es Herausforderungen, aber wir sind einfach ein sehr fokussiertes Studio. Und wir haben auch eine klare Vorstellung davon, was wir tun wollen, auch wenn wir viel experimentieren. Wir haben eine klare Vision und halten daran fest. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Das macht es effizienter."

Sehen Sie sich das gesamte Interview unten an.