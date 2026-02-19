José María Balcázar wird der achte Präsident Perus innerhalb eines Jahrzehnts

HQ

Der peruanische Kongress hat José María Balcázar zum Interimspräsidenten gewählt und damit das achte Staatsoberhaupt des Landes in nur zehn Jahren dargestellt. Der 83-jährige ehemalige Richter der linken Partei Perú Libre wurde wenige Stunden vereidigt, nachdem Abgeordnete den Interimsvorsitzenden José Jerí wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt hatten.

Balcázar sicherte sich eine Mehrheit in der 130-köpfigen Legislative und wird fünf Monate lang im Amt sein und das Land bis zu den für den 12. April angesetzten Parlamentswahlen überwachen. Wenn kein Kandidat mehr als 50 % der Stimmen erhält, findet im Juni eine Stichwahl statt. Er hat versprochen, transparente Wahlen zu garantieren, makroökonomische Stabilität aufrechtzuerhalten und die Bemühungen gegen organisierte Kriminalität zu intensivieren.

José María Balcázar // Shutterstock

Perus politische Unruhe wurde durch wiederholte Amtsenthebungen nach einer Verfassungsklausel verursacht, die die Absetzung wegen "dauerhafter moralischer Unfähigkeit" erlaubt. Der derzeitige Kongress hat seit 2021 nun drei Präsidenten abgesetzt, darunter Pedro Castillo, Dina Boluarte und Jerí.

Balcázars kurze Amtszeit wird sich darauf konzentrieren, die Regierungsführung in einem Land zu stabilisieren, das mit zunehmender Gewalt und tiefem institutionellem Misstrauen zu kämpfen hat, während die Wähler sich darauf vorbereiten, in den kommenden Monaten einen neuen Präsidenten und eine neue Legislative zu wählen...