Jonathan Majors ist offen für eine Rückkehr als Kang der Eroberer

Anfang 2023 hatte Jonathan Majors das Gefühl, dass er auf dem besten Weg war, einer der nächsten großen Namen in Hollywood zu werden. Er spielte in preisgekrönten Filmen mit und hatte eine starke Präsenz im MCU in Ant-Man and the Wasp: Quantumania als Kang the Conqueror. Es schien sogar, als würde die Zukunft des MCU um seinen Charakter herum aufgebaut werden.

Wie wir jedoch wissen, wurde er dank der Anschuldigungen gegen Majors und der darauf folgenden rechtlichen Probleme von Marvel und Disney fallen gelassen. Im Gespräch mit USA Today sagte Majors, er wäre offen für eine Rückkehr in die Rolle.

"Ja, natürlich sage ich ja", sagte er. "Disney, Marvel Studios, ich liebe sie. Tom Hiddleston liebte es, mit diesem Typen zu arbeiten. Ich habe es geliebt, mit Paul Rudd zu arbeiten. Ich habe es geliebt, mit Gugu Mbatha-Raw zu arbeiten. Ich liebe die Branche so sehr, und jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich die Liebe von ihnen spüren und meine Liebe zu ihnen tatsächlich ausdrücken kann."

Wenn man bedenkt, dass Robert Downey Jr. nun anscheinend die Rolle des Bösewichts in den kommenden Avengers-Filmen übernimmt, sind wir uns nicht sicher, ob Majors in absehbarer Zeit für eine MCU-Rückkehr bereit ist. Aber es gibt noch ein anderes großes Franchise, das seinen Namen ruft, denn Michael B. Jordan hat gesagt, dass er gerne mit Majors an einem weiteren Creed-Film arbeiten würde.

