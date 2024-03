Jon Bernthal deutet seine bevorstehende Rückkehr als The Punisher an

HQ

Jon Bernthal spielte Frank "The Punisher" Castle sowohl in Daredevil als auch in seiner eigenen Netflix-Serie, aber nach der zweiten Staffel erhielt Disney alle Rechte zurück und seine Zukunft im MCU war ungewiss. Aber nachdem bekannt wurde, dass Charlie Cox als Daredevil in einer neuen Serie auf Disney+ zurückkehren würde, machten Gerüchte die Runde, dass auch Bernthal zurückkehren könnte.

Der Schauspieler selbst hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er gerne wieder Frank Castle spielen würde, und teilt nun eine große Erleichterung auf Instagram, die viele Fans als Bestätigung zu interpretieren scheinen, dass Bernthals Frank Castle zurückkehren wird. Bei dem Bild handelt es sich um ein Kinderbuch mit dem Titel One Batch, Two Batch, das das Lieblingsbuch von Castles Tochter war, und er hatte versprochen, es ihr in der Nacht vor ihrer Ermordung vorzulesen.

Während Jon Bernthal dieses Bild geteilt hat, ist es noch unbekannt, aber es scheint sehr vernünftig zu sein, dass es seine Art ist, seinen Fans (die das Buch kennen) zu sagen, dass The Punisher zurückkommt. Was meint ihr?