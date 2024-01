Jon Bernthal will als The Punisher zurückkehren

HQ

Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, aber bevor Disney seinen Abo-Service Disney+ hatte, produzierte Netflix tatsächlich mehrere Marvel-TV-Serien von überraschend hoher Qualität. Während Daredevil der beliebteste Film war, gab es auch viel Lob und ein großes Publikum für The Punisher.

Frank "The Punisher" Castle wurde von Jon Bernthal gespielt, aber im Gegensatz zu Charlie Cox in der Rolle als Matt "Daredevil" Murdoc ist er nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Punisher im Jahr 2019 nie wieder in die Rolle zurückgekehrt. Es wird erwartet, dass er in der kommenden Daredevil: Born Again-Serie auftaucht, die 2025 Premiere feiert, aber das reicht nicht aus, um die Fans zufrieden zu stellen, die eine neue The Punisher-Serie mit Bernthal als brutalem und extrem R-bewertetem Vigilanten wollen.

Glücklicherweise gibt es Gerüchte, dass die Figur wieder eine Serie bekommen könnte, diesmal auf Disney+, und Bernthal scheint wirklich interessiert zu sein. In einem Collider-Interview sagt er, dass er sich wirklich um das Frank Castle kümmert und wenn er zurückkehrt, wird er sicherstellen, dass die Produktion den Punisher respektiert und ihn nicht kinderfreundlich macht:

"Ich denke, es gibt einen Grund, warum diese Figur so tief und stark nachgehallt ist, wie er es getan hat. In den Herzen und Köpfen von Comic-Fans und Ersthelfern und Menschen im Militär und Menschen auf der ganzen Welt. Ich denke, in jedem steckt ein bisschen Frank Castle. Er existiert sehr stark in mir und dieser Charakter liegt mir sehr am Herzen. Ich weiß auch, dass es absolut wichtig ist, dass wir, wenn wir es tun, es richtig machen und dass wir eine wirklich heilige Integrität gegenüber dem Ausgangsmaterial und dem, was den Kern von Frank ausmacht, haben. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir es richtig machen, wenn wir es tun."

Würdest du gerne Jon Bernthal als The Punisher zurückkehren sehen?