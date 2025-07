Johnny Cage von Mortal Kombat 2 hat sein eigenes IMDb-Profil

HQ

Mortal Kombat 2 bringt eine Reihe von Franchise-Favoriten sowie neue Gesichter aus den Spielen auf die große Leinwand zurück. Karl Urban wird den ehemaligen D-List-Schauspieler Johnny Cage in Mortal Kombat 2 spielen, der jetzt ein gefälschtes IMDb-Profil hat.

Wie TheGamer mitbekommen hat, listet Cages Profil auf IMDb Filme wie Uncaged Fury, Hard to Cage, The Gist of My Fist, Rebel Without a Cage, Cool Hand Cage und Caged Rage auf, die alle eine Bewertung von 6,9 haben, was - Spaß beiseite - eigentlich gar nicht so schlecht ist.

Schade nur, dass Ninja Mime nicht erwähnt wird. Das Profil existiert derzeit nur als Screenshot und nicht als echte IMDb-Seite, ist aber immer noch vollgepackt mit Witzen, darunter sein unbekanntes Alter und eine Werbung für seine eigene Sonnenbrillenmarke.

Mortal Kombat 2 kommt am 24. Oktober 2025 in die Kinos.