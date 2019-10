John Wick Hex terminiert im knallharten Gamereactor-Gameplay

Seit letzter Woche steht John Wick Hex auf PC und Konsolen bereit und wir haben uns einige Zeit genommen, um uns mit dem actionlastigen Strategiespiel zu beschäftigen. Neben unserer geschriebenen Kritik, haben wir eine Video-Review und ein Let's-Play-Format bei uns auf der Seite am Start, die Entwickler Bithell Games haben ihrerseits eine Mission mit dem Actionhelden gespielt. All das seht ihr unten und ihr dürft auch dann einen Blick hineinwerfen, wenn euch der Antiheld sonst eher nicht so sehr gefällt.

