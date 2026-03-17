John Krasinski kehrt als Jack Ryan zurück, in seinem ersten Blick auf den abendfüllenden Film Ghost War

Als die vierte Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan auf Prime Video erschien, galt die Serie als die letzte Staffel, was das Ende der Geschichte und die Zeit von The Office-Star John Krasinski als Actionheld markierte. Aber das war vielleicht etwas irreführend, denn es gibt ein weiteres Abenteuer am Horizont, wenn auch nicht in Form einer Fernsehserie.

Prime Video hat gerade den ersten Teaser für Tom Clancys Jack Ryan: Ghost War gezeigt (nicht zu verwechseln mit dem von Chris Pine geführten Jack Ryan: Shadow Recruit von 2014), einen Spielfilm und die nächste Phase der größeren Erzählung, die sich um den titelgebenden CIA-Agenten dreht.

Gemäß der Handlung wird uns mitgeteilt: "Als CIA-Analyst Jack Ryan auf eine verdächtige Reihe von Banküberweisungen stößt, reißt ihn seine Suche nach Antworten aus der Sicherheit seines Schreibtischjobs und katapultiert ihn in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel durch Europa und den Nahen Osten, bei dem eine aufstrebende Terroristenfigur einen massiven Anschlag auf die USA und ihre Verbündeten vorbereitet."

Gemäß dem Premierentermin von Tom Clancys Jack Ryan: Ghost War wird der Film am 20. Mai erscheinen, und unten können Sie den Teaser sehen, wobei ein vollständiger Trailer wahrscheinlich näher an die Premiere kommt.