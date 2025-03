John Cena hatte an diesem Wochenende eine große Überraschung für Wrestling-Fans auf Lager

HQ

John Cena hatte ein ziemlich arbeitsreiches Jahr 2024 mit Filmen wie Argyle und Ricky Stanicky, und dieses Jahr werden wir noch mehr von ihm sehen, da er in den Filmen Heads of State und Matchbox zu sehen sein wird - und natürlich wird er die Titelfigur in Peacemaker: Staffel 2 spielen.

Aber... Jetzt ist klar, dass wir ihn auch in der WWE noch viel mehr sehen werden. Während des PPV-Events an diesem Wochenende Elimination Chamber nahm Cena teil und bot allen Wrestling-Fans eine Überraschung, die als eine der größten aller Zeiten anerkannt wird.

Dwayne "The Rock" Johnson ist in letzter Zeit in der WWE immer verrückter geworden und hat sich auf dem Kriegspfad gegen den beliebten Weltmeister Cody Rhodes befunden. Die Art und Weise, wie er ihn schließlich erreichte, brachte die ganze Wrestling-Welt am Wochenende zum Schreien. Denn während eines Segments, in dem The Rock und Rhodes miteinander sprachen, tauchte der typisch amerikanische Gutmensch John Cena auf - um die Sache richtig zu stellen, dachte sich die Menge.

Aber... Cena hatte andere Absichten und pinnte stattdessen Rhodes, während das Dach der Arena vor dem Schock fast weggeweht wäre. Viele verglichen es mit Hulk Hogan in den 90ern, als er in der WCW den Heel drehte, und nach einer Überraschung wie dieser können wir sicher sein, dass Cena noch häufig in der WWE auftauchen wird, bevor diese Storyline vorbei ist, was angesichts der Würde einige Zeit dauern wird.

Cena wird parallel dazu weitermachen, aber das Wrestling wird ihm im Laufe des nächsten Jahres mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie John Cena im quadratischen Ring folgen möchten, ist der einfachste Weg, dies über Netflix zu tun, und am 14. März wird WWE 2K25 veröffentlicht, wenn Sie ihn selbst für seine Gräueltaten am vergangenen Wochenende bestrafen möchten.