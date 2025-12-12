News
John Carpenter’s Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando erhält endlich ein Veröffentlichungsdatum
Wir haben lange auf das Projekt von Saber Interactive zusammen mit dem ikonischen Entwickler gewartet.
HQ
Es ist knapp, zwischen einem neuen Old Republic-Spiel von Casey Hudson und dem nächsten Spiel von Larian aufzutauchen, aber John Carpenter's Toxic Commando schaffte es trotzdem, sich abzuheben, indem es reines Zombie-Chaos bot.
Falls du es vergessen hast: Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Branchenlegende John Carpenter und Saber Interactive, und wir wissen jetzt, dass es am 12. März auf der PS5, Xbox Series und PS5 erscheint.
Es bietet Koop-Modus für vier Spieler und vollständige Crossplay-Unterstützung. Den Trailer könnt ihr unten sehen.
HQ