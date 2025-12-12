LIVE
HQ
logo hd live | The Game Awards
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      News
      John Carpenter’s Toxic Commando
      HERVORGEHOBEN: Berichterstattung zu den Game Awards 2025

      John Carpenter's Toxic Commando erhält endlich ein Veröffentlichungsdatum

      Wir haben lange auf das Projekt von Saber Interactive zusammen mit dem ikonischen Entwickler gewartet.

      HQ

      Es ist knapp, zwischen einem neuen Old Republic-Spiel von Casey Hudson und dem nächsten Spiel von Larian aufzutauchen, aber John Carpenter's Toxic Commando schaffte es trotzdem, sich abzuheben, indem es reines Zombie-Chaos bot.

      Falls du es vergessen hast: Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Branchenlegende John Carpenter und Saber Interactive, und wir wissen jetzt, dass es am 12. März auf der PS5, Xbox Series und PS5 erscheint.

      Es bietet Koop-Modus für vier Spieler und vollständige Crossplay-Unterstützung. Den Trailer könnt ihr unten sehen.

      HQ
      John Carpenter’s Toxic Commando

      Ähnliche Texte



      Lädt nächsten Inhalt