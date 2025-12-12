John Carpenter's Toxic Commando erhält endlich ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Es ist knapp, zwischen einem neuen Old Republic-Spiel von Casey Hudson und dem nächsten Spiel von Larian aufzutauchen, aber John Carpenter's Toxic Commando schaffte es trotzdem, sich abzuheben, indem es reines Zombie-Chaos bot.

Falls du es vergessen hast: Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Branchenlegende John Carpenter und Saber Interactive, und wir wissen jetzt, dass es am 12. März auf der PS5, Xbox Series und PS5 erscheint.

Es bietet Koop-Modus für vier Spieler und vollständige Crossplay-Unterstützung. Den Trailer könnt ihr unten sehen.