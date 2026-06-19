Joe Rogan behauptet, dass US-Präsidenten Spotify unter Druck gesetzt haben, seinen Podcast abzusetzen

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Der weltbekannte UFC-Kommentator und Podcast-Moderator Joe Rogan behauptet, dass sowohl Donald Trump als auch Joe Biden während der Pandemie versucht haben, ihn von Spotify entfernen zu lassen.

Rogan enthüllte dies in der neuesten Folge seines Podcasts, in der er erwähnte, dass "politische Figuren" Spotify kontaktiert und versucht hatten, seine Show entfernen zu lassen. Der Grund? Sie behaupteten, er verbreite Fehlinformationen.

Rogan erwähnt, wie "große Geldsummen" ausgegeben wurden, um ihn zu Fall zu bringen. Die Kontroverse um Rogans Podcast erreichte vor zwei Jahren ihren Höhepunkt, als unter anderem Neil Young seine Unzufriedenheit mit dessen Inhalten äußerte und von Spotify aufforderte, Maßnahmen zu ergreifen.

Laut Rogan selbst ist die Kritik an ihm völlig unbegründet, und keiner derjenigen, die versucht haben, ihn zu entlarven, hat sich danach entschuldigt.