Jobe Bellingham rückt näher an Borussia Dortmund heran. Der 19-jährige Mittelfeldspieler verhalf Sunderland zum ersten Mal seit 2017 über die Play-offs zum Aufstieg in die Premier League, aber die Engländer könnten den beliebten Spieler verlieren, der in die Fußstapfen seines älteren Bruders Jude treten und zu Borussia Dortmund wechseln würde.

Laut mehreren deutschen Seiten, darunter BILD und Sky Deutschland, will Jobe Bellingham sich der deutschen Mannschaft anschließen, und es liegt nun an den Vereinen. Sunderland will gutes Geld mit ihm verdienen und ist laut Fabrizio Romano nicht bereit, ihn für weniger als 40 Millionen Euro zu verkaufen, obwohl sein Wert von einigen auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt wird.

Der 19-jährige Jobe Bellingham gab sein Debüt als Fußballer bei Birmingham City. Sowohl er als auch sein älterer Bruder Jude Bellingham sind ein Produkt ihrer Jugendakademie. Jude unterschrieb 2020 bei Borussia Dortmund, und der Verein war 2023 dem Gewinn der Bundesliga sehr nahe. Im selben Jahr wechselte er zu Real Madrid, und ein Jahr später gewann Jude das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund.

Jetzt scheint Jobe Bellingham seinen gleichen Bewegungen zu folgen und will sich Borussia Dortmund anschließen, einer Mannschaft, die mit sieben Siegen vom elften auf den vierten Platz in der Bundesliga aufgestiegen ist und sich in der nächsten Saison einen Platz in der Champions League gesichert hat.