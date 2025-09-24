Jimmy Kimmels Rückkehr-Monolog ist auf dem besten Weg, den YouTube-Aufrufrekord des Moderators zu brechen

HQ

Nach einer einwöchigen Unterbrechung hat Jimmy Kimmel Live! ist offiziell wieder da. Jetzt erregt Jimmy Kimmels Comeback bei ABC massive Online-Aufmerksamkeit, wobei sein Eröffnungsmonolog in nur 12 Stunden 11 Millionen Aufrufe erreichte. Sein meistgesehener Monolog über die Gesundheit seines Sohnes hat derzeit 14 Millionen Aufrufe, was bedeutet, dass Kimmel noch rund drei Millionen Klicks benötigt, um einen neuen Rekord aufzustellen. Der Clip hat durchschnittlich etwa eine Million Aufrufe pro Stunde, so dass das Video am Ende des Tages den Spitzenplatz einnehmen könnte, wenn das derzeitige Tempo anhält. Was halten Sie davon? Wenn Sie seinen gesamten Monolog sehen möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!