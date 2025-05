Jim Irsay, Besitzer der Indianapolis Colts, stirbt im Alter von 65 Jahren

HQ

Die NFL-Welt hat eine Legende verloren. Die Indianapolis Colts hat bekannt gegeben, dass ihr Besitzer Jim Irsay leider im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Die Nachricht wurde in den frühen Morgenstunden des 22. Mai überbracht, wo enthüllt wurde, dass Irsay überraschend am Vortag und am Nachmittag "friedlich im Schlaf" verstorben war.

Die Ankündigung sollte auch nur einen kurzen Einblick in die Art von Person geben, die Irsay war, und seine Großzügigkeit und philanthropische Arbeit, seine Liebe zur Musik, seine Arbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen und auch seine geliebte Familie hervorheben.

"Jims Hingabe und Leidenschaft für die Indianapolis Colts sowie seine Großzügigkeit, sein Engagement für die Gemeinschaft und vor allem seine Liebe zu seiner Familie waren unübertroffen."

Irsay arbeitete die meiste Zeit seines Lebens mit dem Colts zusammen und wurde 1984 sogar zum General Manager ernannt, wo er damals als jüngster General Manager in der Geschichte des Teams galt. 13 Jahre später kaufte er das Team und führte die Colts zu einigen ihrer erfolgreichsten Jahre und gewann sogar ihre erste Super Bowl seit seinem Weggang aus Baltimore und dem Umzug nach Indianapolis, als Peyton Manning 2007 der Quarterback des Teams war.

Aufgrund der Art der Aktualität dieser Ankündigung wurde noch nicht darüber gesprochen, was dies für die zukünftige Eigentümerschaft von Colts Organisation bedeutet, aber Irsay wird von drei Töchtern, Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt und Kalen Jackson, abgelöst.