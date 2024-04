Jetzt kannst du World of Warcraft in VR spielen

HQ

Nach Jahren der Entwicklung kann Blizzards riesiges Online-Rollenspiel nun mit eigenen Augen in VR erlebt werden. Dies ist einer neuen inoffiziellen Mod zu verdanken, die vom Duo Streetrat & Marculu aus der Flat2VR-Gruppe erstellt wurde und die riesige Welt von World of Warcraft für diejenigen zugänglich gemacht hat, die die Immersion erhöhen und die Grenzen zwischen dem Spieler und dem Spiel weiter ausdehnen möchten. Allerdings hat die Mod ihre Grenzen und kann derzeit nur mit Patch 3.3.5a (dem letzten, der für Wrath of the Lich King veröffentlicht wurde) ausgeführt werden und die Macher schreiben auf ihrer Website, dass es derzeit keine Pläne für eine Weiterentwicklung des Projekts gibt.

Der VR-Modus kann sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive gespielt werden, sodass ihr die Landschaft von Azeroth wirklich durch die Augen eures Charakters sehen könnt. Der Mod bietet auch Unterstützung für Bewegungssteuerungen und eine VR-freundliche Benutzeroberfläche. Wenn das nach etwas für Sie klingt, empfehlen wir Ihnen, auf die Website zu gehen, um mehr zu lesen und das Paket für Ihren eigenen Gebrauch herunterzuladen.

Ist es an der Zeit, World of Warcraft auf die nächste Stufe zu heben?