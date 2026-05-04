Jetzt kann sogar ein KI-Chatbot Doom ausführen

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KI-Chatbots können verschiedene Aufgaben ausführen, aber können sie das ursprüngliche Doom von 1993 ausführen? Ja, das können sie. Wie von Engadget berichtet, hat ein Softwareingenieur Chris Nager eine spielbare Doom-App entwickelt, die inline in KI-Clients wie ChatGPT und Claude gestartet werden kann.

In Nagers Demo konnte er einfach in den Chatbots spielen, indem er "Play Doom" eintippte. Wenn das Spiel in einem bestimmten Client nicht inline starten kann, bietet die von ihm entwickelte App trotzdem eine URL, die man starten kann, um den klassischen Shooter zu spielen. Nager verwendete das Model Context Protocol (MCP), einen Open-Source-Standard, der es LLMs ermöglicht, sich mit externen Datenquellen und Tools zu verbinden, um das Spiel innerhalb der Chatbots laufen zu lassen.

Doom auf verschiedenen unerwarteten Geräten laufen zu lassen, ist nichts Neues. Wir haben Doom auf Taschenrechnern, Kühlschränken, Toastern und sogar Darmbakterien laufen sehen.

All das wirft die Frage auf: Welche Geräte gibt es noch, auf denen man Doom laufen lassen kann?