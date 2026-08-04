Jessica Henwick "würde gerne zurückkommen" als Marvels Colleen Wing

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Da die Daredevil: Born Again -Serie im Grunde die Verteidiger aus Netflix' Marvel-TV-Universum wieder zusammenführt, wobei Charlie Cox' Titelfigur von Krysten Ritters Jessica Jones und bald von Mike Colters Luke Cage, Finn Jones' Iron Fist und sogar Elodie Yungs Elektra begleitet wird, ist die große Frage, ob auch andere aus diesen Serien auftreten werden. nämlich Jessica Henwick als Colleen Wing.

Es stellt sich heraus, dass die Schauspielerin bestrebt ist, die Rolle im Marvel Cinematic Universe erneut zu übernehmen, und sogar Gespräche mit Marvel Studios geführt hat, um eine solche Leistung zu verwirklichen. Im Gespräch mit Inverse bestätigte Henwick Folgendes.

"Ich habe im Laufe der Jahre mehrfach gesagt, ich würde sehr gerne zurückkommen. Ich weiß, dass in dieser Saison alle wieder da sind. Ich bin in dieser Staffel nicht dabei. Wir haben darüber gesprochen, ob ich diese Saison zurückkehren sollte. Aber für mich endete ihre Geschichte damit, dass sie in den Sonnenuntergang ging. Sie hat die Eiserne Faust. Sie hat Misty an ihrer Seite. Daughters of the Dragon findet statt. Sie endete auf einer wirklich großartigen Note."

Selbst wenn Henwick als Colleen Wing zurückkehren will, wird sie es nur tun, wenn die Situation richtig ist und es eine würdige Erweiterung der Geschichte der Figur ist. Henwick fügt hinzu: "Ich habe einfach kein Interesse daran, sie zurückzuholen, es sei denn, es lohnt sich, dieses Glück irgendwie aufzulösen, denn offensichtlich kann sie in einer TV-Serie nicht glücklich sein. Wenn sie zurück ist, ist etwas schiefgelaufen. Ich würde wirklich gerne zurückkommen, aber es müsste einfach die richtige Geschichte sein."

Denkst du, Henwick sollte als Colleen Wing im MCU zurückkehren?