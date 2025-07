Jeremy Renner "bereitet sich vor" Hawkeye Staffel 2

Jeremy Renner will sein MCU-Comeback feiern und hoffentlich eine zweite Staffel von Hawkeye ergattern. Nachdem er wegen eines Schneepflugunfalls, der den Schauspieler im Jahr 2023 fast das Leben gekostet hätte, eine Weile weg war, restauriert Renner seinen Körper und wird wieder zum beliebtesten Bogenschützen des MCU.

"Ich bin immer glücklich, in dieser Welt zu sein, Mann", sagte er gegenüber Empire. "Ich liebe all diese Jungs, ich liebe den Charakter... Ich bin mir sicher, dass wir am Ende [Hawkeye ] Staffel 2 machen und andere Dinge machen werden. Und ich mache das gerne."

"Mein Körper bereitet sich auf so etwas vor. Ich weiß nicht, ob mich irgendjemand in Strumpfhosen sehen will, aber mein Körper wird in der Strumpfhose gut aussehen", fuhr er fort und fügte hinzu, dass er den charakteristischen Move von Hawkeye bereits wieder ausführen kann, bei dem er in die Luft springt, sich dreht und schießt und Pfeil abgibt.

Ein neuer Avengers-Film ist auf dem Weg, aber Renner äußerte sich nicht dazu, ob er an Doomsday beteiligt sein wird. So wie es sich anhört, versucht Hawkeye jedoch immer noch, sich wieder einen Platz im MCU zu ergattern.