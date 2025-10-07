Jeph Loeb sagt, dass sein Superman heute "genau derselbe" wäre - und dass James Gunns neuer Film auf seiner Arbeit basiert

HQ

Während des jüngsten Gesprächs von Gamereactor mit dem legendären Comic-Autor Jeph Loeb auf der San Diego Comic-Con Malaga dachte der Schöpfer von Superman for All Seasons darüber nach, wie der Mann aus Stahl in die heutige Welt passen würde - und wie seine Meinung weiterhin moderne Adaptionen inspiriert, einschließlich James Gunns kommender Superman-Fortsetzung.

Auf die Frage, was seine Version des Charakters im aktuellen Klima tun würde, zögerte Loeb nicht:

"Genau dasselbe."

Loeb erklärte, dass die moralische Klarheit und Hoffnung, die Superman ausmachen, zeitlose Eigenschaften sind, die sich nicht mit wechselnden Trends oder dunkleren Tönen ändern sollten. "Er ist eine Figur, die, und ich denke, wenn man sich ansieht, wie viel von James Gunns neuem Superman-Film zu sehen ist, gibt es offensichtlich vieles, was inspiriert wurde. Ich meine, James war sehr, sehr nett zu mir, als er sagte, dass es zwischen All-Star Superman und Superman for All Seasons das war, was ihn inspiriert hat."

Gunn hat sich sehr lautstark über den inhärenten Optimismus der Figur geäußert, und für Loeb ist diese Eigenschaft zentral und entscheidend. "Es ist eine Geschichte über Hoffnung. Und es ist eine Geschichte darüber, freundlich zu sein. Und in der Welt, in der wir gerade leben, ist es eine Frage, die ich mir immer stelle, nämlich: Können wir etwas davon gebrauchen? Ich will die Probleme nicht lösen. Ich möchte nur, dass sich die Leute anders verhalten."

Er betonte, dass Supermans Stärke nicht an körperlicher Stärke gemessen wird, sondern an Mitgefühl. "Wenn du einen Charakter wie Superman hast, der dir nicht ins Gesicht schlagen muss, sondern dir einfach das Beste zeigen muss, was wir sein können - das wäre die Geschichte, die ich erzählen würde."

Während James Gunns Superman-Fortsetzung (die 2026 in die Kinos kommen soll) versucht, den Helden für eine neue Generation neu zu definieren, dienen Loebs Überlegungen als Erinnerung daran, warum der Mann aus Stahl Bestand hat. Unser vollständiges Interview können Sie sich unten ansehen.