Jennifer Runyon ist verstorben – bekannt aus der ikonischen Ghostbusters Szene

Jennifer Runyon ist vielleicht kein Name, den jeder kennt, aber die meisten von euch, die das hier lesen, haben wahrscheinlich einen ihrer Filme gesehen. Sie ist die Blonde, die Peter Venkman (gespielt von Bill Murray) nach ihren falschen Vermutungen im Intro des ersten Ghostbusters nicht bestraft.

Nun berichtet Deadline, dass sie leider im Alter von 65 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs verstorben ist. Die Nachricht wurde auf Instagram von ihrer Freundin Erin Murphy bekannt gegeben, die vielleicht am bekanntesten aus der TV-Serie Bewitched ist. Sie schreibt:

"So traurig zu berichten, dass meine Freundin Jennifer Runyon Corman nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. 💔

Manche Leute weiß man einfach, dass man befreundet sein wird, bevor man sich überhaupt trifft. Sie war eine besondere Frau. Ich werde dich vermissen, Jenn. Meine Gedanken sind bei deiner Familie und deinen schönen Kindern."

Wir sind natürlich traurig über ihren Tod und senden unsere Gedanken an ihre Liebsten. Wie immer möchten wir Jennifer Runyon für all die Unterhaltung danken, die sie uns gebracht hat.