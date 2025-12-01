Jennifer Hale würde "gerne wieder Bayonetta spielen", obwohl sie "unter den Bus geworfen wurde"

HQ

Der Name Bayonetta war in letzter Zeit ein widersprüchlicher Name, da die Serie von einer Reihe von Kontroversen geprägt wurde, nachdem die ursprüngliche Synchronsprecherin (Hellena Taylor) kürzlich durch PlatinumGames durch eine erfahrene Synchronsprecherin (Jennifer Hale) ersetzt wurde, aufgrund eines Konflikts, der sich offenbar um die Bezahlung drehte, die Taylor für ihre Aufgaben auf Bayonetta 3 erhalten sollte. Dies führte dazu, dass PlatinumGames eine Stellungnahme abgab, und die ganze Situation trübte den Start des dritten Kapitels der beliebten Reihe etwas.

Während PlatinumGames ' Hideki Kamiya glaubt, dass es mehr Bayonetta geben wird, möglicherweise sogar ohne seine Beteiligung, ist unklar, wer die Hexenprotagonistin sprechen wird, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Taylor zurückkehrt. Stattdessen scheint Hale die Favoritin zu sein, um diese Position zu behalten, was sie kürzlich in einem Interview mit Gaming Bible kommentierte.

Auf die Frage nach Bayonetta und der ganzen Kontroverse sagte Hale: "Ich würde gerne wieder Bayonetta spielen. Aber ich wurde definitiv von der ganzen Sache unter den Bus geworfen und konnte nicht für mich selbst sprechen, weil ich nicht nur einen, sondern zwei NDAs hatte. Schließlich durfte ich eine Stellungnahme abgeben, was ich schätzte, und ich konnte die Fakten darlegen."

Sie fuhr fort und bemerkte, dass "es einige Dinge gab, die als Fakten präsentiert wurden, aber falsch waren", und dass "ich vor dem Vorsprechen alles gründlich überprüft habe und dem Regisseur vertraue." Das bedeutete letztlich, dass "Bayonetta zu spielen so viel Spaß gemacht hat", auch wenn "es keinen Spaß gemacht hat, unter den Bus geworfen zu werden wie ich, aber ich war froh, auf der anderen Seite herauszukommen."

Wenn ein weiteres Bayonetta Spiel erscheinen würde, wen sollte deiner Meinung nach die titelgebende Hexe sprechen?