PlatinumGames unterstützt die Synchronsprecherin Jennifer Hale

Der Entwickler hinter dem kommenden Bayonetta 3, PlatinumGames, war in letzter Zeit in der Schusslinie, nach einer Reihe von Vorwürfen der ehemaligen Synchronsprecherin Hellena Taylor, die behauptete, dass der Entwickler ihr 4000 Dollar zahlen wollte, um ihre Hauptrolle in der Dreizeile wieder aufzunehmen.

Kurz nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, in dem Taylors Behauptungen bestritten wurden, veröffentlichte Jennifer Hale etwa zur gleichen Zeit wie die derzeitige Synchronsprecherin Jennifer Hale eine Erklärung, in der sie die beteiligten Parteien aufforderte, ihre Probleme "freundschaftlich und respektvoll" zu behandeln. Einige Fans haben diese Bitte nicht allzu freundlich aufgenommen. Und jetzt hat PlatinumGames seine erste öffentliche Erklärung zu diesem Thema abgegeben, in der es seine Unterstützung für Hale zeigt.

"Wir bei PlatinumGames danken allen, die im Laufe der Jahre zur Schaffung der Bayonetta-Serie beigetragen haben, sowie der Community, die als Grundlage gedient hat, unsere aufrichtige Wertschätzung.

Wir geben Jennifer Hale als neue Bayonetta unsere volle Unterstützung und stimmen uns allem in ihrem Statement an.

Wir bitten die Leute, weitere Kommentare zu unterlassen, die Jennifer oder einen der anderen Mitwirkenden der Serie missachten würden."

Bayonetta 3 erscheint am 28. Oktober auf der Nintendo Switch.