Jeff, der neue Begleiter des Landhais, ist dabei, deine nächste Marvel-Obsession zu werden

Bevor Marvel Rivals Ende 2024 debütierte, wusste die Mehrheit der Marvel -Fans, die mit den Filmen und TV-Serien vertraut sind, wahrscheinlich nichts von Jeff the Land Shark. Dann kam das Multiplayer-Spiel auf den Markt und führte eine Version des Charakters ein, die ehrlich gesagt übermächtig war, und Jeff wurde ein bekannter Name und ein definitiver Hit.

Zu diesem Zweck taucht Jeff in immer mehr Comics auf, und nach dem Jeff Week Infinity Comic -Lauf im Jahr 2024 hat nun auch Marvel einen Lauf im Jahr 2025 enthüllt. Bekannt als Jeff Week Infinity Comic (2025), wird dies eine weitere kurze Ausgabe von Ausgaben sein, die von Jeffs Schöpfer Kelly Thompson geschrieben und von Gurihiru illustriert werden.

Was den Grund betrifft, warum ihr euch auf diesen Lauf freuen solltet, wird er einen Begleiter von Jeff vorstellen, einen Charakter, der wohl liebenswerter ist als Jeff selbst, ein siebenarmiger Oktopus, der als Ken the Septapus bekannt ist.

Thompson erklärte auch, was wir von den beiden Meeresbewohnern in der diesjährigen Comic-Ausgabe erwarten können, und fügte hinzu: "Jeff ist mit Ken the Septapus ein neuer Feind, ein anderer Außenseiter, der Jeffs entspannten Tag stört. Trotz ihres anfänglichen Konflikts sehen sich die beiden Viecher bald einem gemeinsamen Feind gegenüber, der sie in "echte Gefahr" bringt, was sie gemeinsam auf ein "dramatisches" Abenteuer schickt - und sie dazu bringt, einige wichtige Entdeckungen übereinander zu machen."

Über Ken sagt Thompson: "Ich gestehe, dass ich mich dagegen gewehrt habe, einen süßen kleinen Jeff-Freund zu erschaffen, aber ich habe vergessen, wie entzückend es wäre, wenn Gurihiru sich darauf konzentrieren würde, einen süßen Freund zu entwerfen. Es genügt zu sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde! Ist er nicht das süßeste Ding aller Zeiten? Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst noch sagen kann, außer dass ich glaube, dass er Jeff zum Teil deshalb findet, weil er ein bisschen unpassend ist, wie Jeff. Ich liebe es, wenn es darum geht, dass sich Außenseiter finden."

Jeff Week Infinity Comic (2025) ist jetzt erhältlich, und die gute Nachricht ist, dass noch mehr Jeff kommt, da Thompson und Gurihiru wieder an einem Halloween-Thema Jeff Month zusammenarbeiten werden. Uns wird gesagt: "Dieser hier – ganz passend für Jeff, der sich gerne verkleidet – hat ein Halloween-Thema. Erwarten Sie einen erneuten Auftritt von Ken und jede Menge Späße (und natürlich auch ein paar Kostüme)! Ich hoffe, dass wir auch bald IT'S JEFF Staffel 5 machen werden."

