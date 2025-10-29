Jeff Bridges vergleicht Tron: Ares mit Heaven's Gate

HQ

Tron: Ares sinkt an den weltweiten Kinokassen, die bisher gerade einmal 125 Millionen Dollar eingespielt haben. Eine Katastrophe im Vergleich zum Produktionsbudget, das laut Disney-nahen Quellen 220 Millionen Dollar übersteigt. Angesichts dessen prognostizieren viele Analysten nun, dass Tron: Ares Disney am Ende mindestens 130 Millionen Dollar kosten wird.

Doch bei all der Negativität versucht Jeff Bridges, ein anderes Licht auf den Film zu werfen, den er in einem Interview mit dem legendären Fiasko Heaven's Gate verglich. Der Film wurde bei seiner Veröffentlichung in den frühen 80er Jahren zu einem der größten Flops der Filmgeschichte, hat aber seitdem eine Art Kultstatus erlangt.

Bridges sagte gegenüber Entertainment Weekly:

"Es ist aber interessant, wie die Filme am Eröffnungswochenende ankommen. Ich erinnere mich, dass Heaven's Gate als sehr enttäuschend oder als Flop angesehen wurde, aber heutzutage gilt es als eine Art Meisterwerk."

Mit anderen Worten,. Auch wenn die Dinge im Moment düster aussehen mögen, ist Tron: Ares nicht vollständig zum Scheitern verurteilt und zumindest ist Bridges vorsichtig optimistisch für die Zukunft.

Was denkst du, ist Tron: Ares ein zukünftiger Klassiker?