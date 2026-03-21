Jeff Bridges und Jesse Eisenberg stoßen zur Besetzung von Minions & Monsters

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2026 entwickelt sich zu einem riesigen Jahr für Illumination, denn die Animationsproduktionsfirma wird im April The Super Mario Galaxy Movie debütieren und im Juli mit Minions & Monsters abschließen.

Apropos letzteres Projekt: Da wir weniger als vier Monate von der Premiere entfernt sind, wurde nun ein Teil der größeren Besetzung des Films enthüllt, und es werden einige große Namen in diesem Projekt auftreten, die zweifellos die Aufmerksamkeit vieler Kinobesucher auf sich ziehen werden.

In einem neuen Social-Media-Beitrag erfahren wir, dass Minions & Monsters die Talente von Jeff Bridges, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Trey Parker und Zoey Deutch präsentieren wird. Ein ziemlich starkes Line-up für einen Film über übernatürliche Kreaturen und unzerstörbare gelbe Begleiter.

Was die Handlung von Minions & Monsters betrifft, so folgt die Geschichte, wie die Minions in den 1920er Jahren durch Hollywood aufsteigen und erkundet, wie sie einen Film gemacht haben – eine Wendung, die als "ausgelassen, lächerlich und völlig wahr" gilt. Für einen genaueren Blick auf den Film können Sie unten den Trailer sehen.