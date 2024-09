"Jeder bei Purple Lamp ist bereit" für das Remake von Disney Epic Mickey 2

HQ

Bevor das Spiel in weniger als zwei Wochen auf nahezu jeder Plattform erscheint, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, einen genaueren Blick darauf zu werfen und sogar ein wenig Disney Epic Mickey: Rebrushed zu spielen. Dieses Remake von Warren Spectors Klassiker, der vor 14 Jahren exklusiv für die Wii veröffentlicht wurde, bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Im Interview unten sprechen wir mit Game Director Jason Mallett und Designerin Aleksandra Jarosz von Purple Lamp Studio, dem in Wien ansässigen Studio, sowie THQ Nordic, dem Publisher, über die Neuerungen und Verbesserungen in der neuen Version.

"Warren war von Anfang an involviert und hatte großes Vertrauen in uns als Studio", erinnert sich Mallet, als er nach der Beteiligung des ursprünglichen Schöpfers an dem überarbeiteten Spiel gefragt wird. "Wir haben uns auf 3D-Plattformer spezialisiert [das Studio hat letztes Jahr SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake veröffentlicht] und im Kern ist dieses Spiel ein 3D-Plattformer."

"Es ist auch ein bisschen eine immersive Simulation, wie Warren gerne sagt", fährt der Regisseur in dem Video fort, "und jetzt auch eine Art Third-Person-Shooter, und jede einzelne Lieferung ging auch an Warren und er hat uns jedes Mal großartiges Feedback gegeben. Wir waren [dieses Jahr] mit ihm auf der D23 und er sagte immer wieder, dass das Spiel eine bessere Version ist als sein Spiel - was ich nicht unbedingt teile - ich glaube nur, dass es 14 Jahre später ist, aber es war eine echte Ehre, mit ihm zu arbeiten. Außerdem war der ursprüngliche Art Director, Rolf Mohr, von Anfang an mit dabei, half uns, alle Konzepte durchzugehen und stellte sicher, dass wir einen frischen Blick auf eine wirklich originelle Vision werfen konnten, ohne diese Vision zu gefährden."

Das Spiel sieht viel, viel besser aus und spielt sich viel, viel besser, wie wir bezeugen können, aber während wir an unserem vollständigen Disney Epic Mickey: Rebrushed Review arbeiten, hatten wir noch eine andere Frage, denn der Nachfolger wurde der Elefant Dumbo im Raum.

"Jeder bei Purple Lamp ist also bereit, und das ist etwas, was wir wirklich gerne tun würden", bestätigt Mallet. "Es war ein wahres Vergnügen, an Epic Mickey zu arbeiten, und wir können noch nichts sagen, aber es wäre großartig, wenn wir noch einmal die Gelegenheit dazu bekämen."

Sehen Sie sich das komplette Video mit Untertiteln in Ihrer Landessprache an, um mehr über Disney Epic Mickey: Rebrushed und seinen charmanten österreichischen Touch zu erfahren.