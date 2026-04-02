Jason Schwartzman wird Kevin der Cat in Prime Video s kommender animierter Comedyserie

Der April entwickelt sich zu einem ziemlich großen Monat für Prime Video-Abonnenten und -Fans, denn Invincible wird fortgesetzt, die letzte Staffel von The Boys startet und eine brandneue animierte Serie beginnt.

Letzteres Projekt heißt Kevin und es handelt sich um eine Serie, die einer Katze folgt, die beschließt, nicht mehr mit Menschen zusammenzuleben, und letztlich die großen, bösen Straßen von New York City allein erkundet und versucht, sich einen eigenen Platz in der Welt zu schaffen. Das erweist sich als herausfordernder als erwartet, sodass Kevin schließlich ein Zuhause in einem Adoptionszentrum findet, in dem derzeit eine Reihe schräger und seltsamer Kreaturen lebt.

Mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle des Kevin hat diese Serie tatsächlich eine ziemlich vielschichtige Besetzung, darunter Aubrey Plaza, Amy Sedaris, Cary Elwes, Tig Notaro, Whoopi Goldberg, Quinta Brunson, Debby Ryan und viele mehr.

Da Kevin am 20. April Premiere feiert, können Sie unten einen Trailer zur Zeichentrickserie sehen.