Jason Momoa wird in Sonys Helldivers-Filmadaption auftreten

Während der Pressetour für A Minecraft Movie machte Schauspieler Jason Momoa deutlich, dass er kein großer Gaming-Fan sei, und betonte, dass er es nicht mag, seine Kinder das Unterhaltungsmedium erkunden zu lassen. Das hat ihn nicht davon abgehalten...

Der Schauspieler, der kürzlich in A Minecraft Movie auftrat (und möglicherweise auch in der Fortsetzung mitspielt?) und bald die Rolle von Blanka im Street Fighter-Film übernehmen wird, hat sich nun für eine weitere Videospieladaption unterschrieben. Diesmal ist es die Sony Pictures-Adaption von Helldivers von Arrowhead Game Studios.

Der Film soll am 10. November 2027 in den Kinos Premiere feiern, und Deadline berichtet, dass Momoa in dem Film mitspielen wird, der von Fast-and-Furious-Veteran Justin Lin inszeniert wird. Zu den Handlungsdetails des Films gibt es bisher keine Informationen, aber jeder, der Helldivers oder Helldivers II gespielt hat oder sich auch nur in die Welt von Starship Troopers eingetaucht hat, wird wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon haben, was ihn erwartet.

Freust du dich auf den Helldivers-Film?